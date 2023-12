Clockwork Revolution e South of Midnight classificati in australia

Cosa emerge dalle classificazioni?

Purtroppo dalle classificazioni emerge poco o nulla, anche se aprono la porta a delle possibilità interessanti, prima fra tutte quella di un'uscita a breve, ossia entro la fine del 2024.

Per quanto riguarda i contenuti non se ne sa molto. Di Clockwork Revolution sappiamo che è stato considerato un titolo R18+, quindi solo per maggiorenni, a causa della violenza che contiene. South of Midnight, invece, pare affrontare temi delicati e avere delle scene spaventose. Purtroppo è tutto qui.

Comunque sia, nel caso Clockwork Revolution, South of Midnight e Senua's Saga: Hellblade 2 uscissero nel 2024, segnerebbero un anno davvero affollato per i first party di Microsoft, considerando anche le altre uscite e i giochi pubblicati dall'appena acquisita Activision Blizzard King.