Solium Infernum, data d'uscita ufficiale svelata da un nuovo trailer

Lo studio di sviluppo, nonché editore League of Geeks, ha pubblicato un nuovo trailer dello strategico 4X Solium Infernum per annunciarne la data d'uscita ufficiale: 14 febbraio 2024. Quindi non manca molto per giocare alla versione definitiva.

Il trailer

Il filmato mostra la peculiare ambientazione del gioco, in cui forze sovrannaturali combattono per il dominio dell'aldilà. Possiamo quindi vedere le meccaniche fondamentali, da quelle di movimento alla costruzione delle città alla gestione delle fazioni.

Trent Kusters, uno dei fondatori di League of Geeks, ha parlato di Solium Infernum come di uno strategico pensato sia per i giocatori navigati con il genere, sia per le nuove leve. Inoltre è stato creato con in mente ogni tipo di giocatore. Quindi sarà giocabile da soli, oppure online.

Incluso anche il multiplayer asincrono, che permette a chiunque di giocare con altre persone, anche a chi non ha molto tempo a disposizione per stare davanti al PC. Quindi preparate con calma le vostre mosse, speditele e aspettate.

Per altri dettagli, leggete la nostra anteprima di Solium Infernum, in cui abbiamo parlato degli elementi fondamentali del gioco.