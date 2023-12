EVO Japan 2024: annunciata la lineup dei titoli che farano parte della competizione

La lineup ufficiale dell'EVO Japan 2024

Come potete vedere, c'è un'ampia rappresentanza di titoli di Arc System Works, che è presente con le sue due serie principali, nonché con Under Night In-Birth II Sys:Celes, titolo che debutterà a gennaio 2024.

Interessante anche la scelta di includere due Street Fighter nel gruppo, così come quella di Tekken 8, anch'esso non ancora disponibile (uscirà a gennaio 2024).

Rispetto all'edizione 2023, i giochi confermati sono stati Guilty Gear: Strive e The King of Fighters XV. Street Fighter V è stato invece escluso dall'edizione di quest'anno per fare posto al sesto capitolo e per accogliere il ritorno di Street Fighter III: 3rd Strike, uno dei picchiaduro più amati sulla scena competitiva.