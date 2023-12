The Texas Chain Saw Massacre ha superato quota 5 milioni di giocatori

Lo studio di sviluppo Sumo Digital e l'editore Gun Interactive hanno annunciato che The Texas Chain Saw Massacre ha superato i 5 milioni di giocatori in tre mesi dal lancio del gioco. Si tratta sicuramente di un ottimo risultato, visto che è stato sbandierato con un post ufficiale.

5 milioni

Purtroppo il dato è tutto qui, nel senso che non è stato sviluppato in alcun modo. Quindi non sappiamo a quanto ammontino le vendite effettive e quanti siano i giocatori che lo hanno provato tramite abbonamento a Game Pass, dove il gioco è presente praticamente dal lancio.

Non sappiamo nemmeno quanti di questi cinque milioni di giocatori siano ancora attivi nel gioco. Insomma, sicuramente è un'informazione interessante, visto che in questi tempi di live service e abbonamenti, il numero di giocatori complessivo è importante, ma manca un po' di contesto per comprenderne meglio la portata.

Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Texas Chain Saw Massacre.