The Texas Chain Saw Massacre non sarà più supportato: vediamo cosa accadrà alla vostra copia del gioco

Con un messaggio condiviso sul sito ufficiale del gioco, Gun Media afferma di ritenere che The Texas Chain Saw Massacre ha " raggiunto il suo pieno potenziale " e quindi non riceverà ulteriori correzioni di bug, patch di bilanciamento o DLC dopo il venturo aggiornamento di maggio.

Gun Media sta terminando lo sviluppo di The Texas Chain Saw Massacre dopo meno di due anni dalla sua uscita nell'agosto del 2023.

Cosa accadrà a The Texas Chain Saw Massacre

Gli unici cambiamenti che ci si può aspettare in futuro sono "qualche altra patch" finalizzata all'attivazione del matchmaking peer-to-peer, il che suggerisce che anche i server dedicati stanno per essere chiusi. Detto questo, Gun assicura che il gioco "sarà ancora giocabile e NON verrà eliminato dai negozi".

A differenza di quando Friday the 13th: The Game ha smesso di ricevere nuovi aggiornamenti a causa di una disputa legale, non è esplicitamente chiaro perché Gun si stia allontanando da The Texas Chain Saw Massacre. Supponiamo che sia causato da un livello di successo non sufficiente.

"Nel mentre creavamo qualcosa di nuovo, abbiamo cercato di onorare il film del 1974 in modo autentico, lavorando sul materiale fornitoci da Kim Henkel e riportando alcuni tra i personaggi più amati del franchise, come Ed Neal e Bill Moseley. A questo punto, riteniamo che The Texas Chain Saw Massacre abbia raggiunto il suo pieno potenziale", afferma Gun.

Per quanto riguarda il prossimo gioco della compagnia, Gun Media conclude il suo aggiornamento con un classico "restate sintonizzati". Lo studio chiarisce che si tratterà di un altro gioco horror, ma non si conoscono altri dettagli. Vi lasciamo infine alla recensione di The Texas Chainsaw Massacre.