Friday the 13th: The Game sarà rimosso dalla vendita tra pochi giorni, sarà giocabile per un anno

L'annuncio della rimozione dalle vendite di Friday the 13th: The Game è avvenuto a luglio 2023.

Sviluppato da IllFonic e pubblicato nel 2017 , Friday the 13th: The Game vede gruppi di sopravvissuti che cercavano di eludere Jason, controllato da un giocatore, mentre si aggira per Camp Crystal Lake, uccidendo ogni giocatore che a portata in modi creativamente macabri. I server dedicati sono stati chiusi nel novembre 2020, ma le lobby Quick Play e la possibilità di giocare partite private sono rimaste attive.

Vi ricordiamo che il 31 dicembre 2023 sarà rimosso dalla vendita Friday the 13th: The Game . Il gioco multigiocatore asimmetrico terminerà la propria corsa tra nove giorni. Sarà possibile giocare fino a dicembre 2024 .

I problemi con Friday the 13th: The Game

Friday the 13th: The Game

Friday the 13th: The Game è un discreto gioco, apprezzato da molti, ma aveva i propri limiti. Prima di tutto, al lancio aveva problemi con i server che rendevano complesso giocare in modo regolare.

Ciò che ha veramente tarpato le ali al gioco è stata però una disputa legale sui diritti di possesso della licenza di Friday the 13th che ha impedito agli sviluppatori di creare dei DLC e mantenere in salute il gioco.

Se siete in cerca di un prodotto simile, potete optare per Dead by Daylight.