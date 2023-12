Dead by Daylight Gold Edition svelata: i DLC saranno riorganizzati, ecco come e i prezzi

Behaviour Interactive ha annunciato una versione "Gold Edition" del suo gioco Dead by Daylight e ha anche svelato un nuovo modo per comprare i contenuti aggiuntivi, ovvero tramite pacchetti di DLC a prezzo ridotto.

La Dead by Daylight Gold Edition includerà tutti e tre i nuovi pacchetti di DLC, così da ottenere tutti i contenuti non su licenza in un colpo solo. Se acquistati a parte, i singoli pacchetti costano solo 20 euro e includono 4 DLC. I pacchetti si dividono come segue:

Maddening Darkness Pack (Curtain Call, Of Flesh and Mud, Shattered Bloodline e Spark of Madness)

Old Wounds (Chains of Hate, Cursed Legacy, Darkness Among Us e Demise of the Faithful)

Macabre Tales (A Binding of Kin, All-Kill, Descend Beyond e Hour of the Witch)

Il lato negativo è che non sarà più possibile acquistare i DLC singolarmente ma solo nei blocchi da 4 di ogni pacchetto, quindi è un vantaggio per chi vuole comprare tutto ma meno per chi era interessato a un singolo contenuto. Avete tempo fino all'8 gennaio 2023 per fare gli acquisti, prima del passaggio al nuovo sistema di catalogazione dei contenuti.

Va anche precisato che Maddening Darkness Pack sarà disponibile solo su PC, in quanto le versione PlayStation e Xbox dispongono già al proprio interno Of Flesh and Mud e Spark of Maddess, mentre la versione Switch include tutti e quattro i DLC.

In ogni caso, i singoli personaggi e i singoli costumi saranno acquistabili tramite lo store in-game di Dead by Daylight. Per quanto riguarda i contenuti di Curtain Call e Shattered Bloodline per PlayStation e Xbox, saranno acquistabili solo come contenuti singoli nello store in-game. Visto che in tale modo il prezzo finale è superiore, se vi interessano suggeriamo di acquistarli immediatamente fintanto che sono disponibili come DLC singoli.

Al momento sono in corso sconti per i contenuti di Dead by Daylight su più piattaforme.