The Casting of Frank Stone è il gioco single player di Dead by Daylight: il trailer

Nella notte dell'8 dicembre 2023 sono andati in onda i The Game Awards, lo show di Geoff Keighley. Durante lo spettacolo abbiamo avuto modo di vedere il nuovo gioco di Dead by Daylight per giocatore singolo sviluppato da Supermassive Games: The Casting of Frank Stone. L'uscita è prevista per il 2024.

Dead by Daylight è un gioco horror multigiocatore asincrono, mentre questo nuovo capitolo sarà legato alla narrazione e single player. Supermassive Games è nota per i suoi giochi horror nei quali bisogna compiere scelte e decidere in che modo far avanzare la trama e quale destino riservare ai personaggi.

"L'ombra di Frank Stone incombe su Cedar Hills, una città alterata per sempre dal suo violento passato", si legge nella descrizione del gioco.

"Nelle profondità di un'acciaieria dell'Oregon, i raccapriccianti crimini di un sadico assassino generano orrori al di là di ogni comprensione. Addentratevi nel mistero di Cedar Hills insieme a un cast originale di personaggi legati da un viaggio contorto in cui nulla è come sembra."

"Ogni decisione presa dà forma alla storia e influisce sul destino dei personaggi che ne fanno parte. Traboccante di emozioni e orrore, scoprite come una semplice decisione possa trasformarsi in un dilemma davvero straziante."

"Per coloro che trovano conforto nell'ignoto e piacere nel grottesco, la narrazione cinematografica di Supermassive Games porta nuovi livelli di emozione, immersione e intensità in questo universo ricco di oscurità."

"Scoprite uno sguardo inedito al mondo di Dead by Daylight, l'acclamato gioco horror multigiocatore di Behaviour Interactive. Pieno di colpi di scena da brivido, questo racconto originale e oscuro vi perseguiterà anche dopo la sua conclusione."