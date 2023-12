Visions of Mana è il nuovo capitolo della serie Mana, annunciato ai The Game Awards 2023

Per la prima volta in oltre 15 anni, Square Enix ha annunciato un nuovo capitolo della serie Mana: Visions of Mana. L'occasione per farlo sono stati i The Game Awards 2023, dove è stato mostrato un trailer di gioco, che ha svelato anche l'anno d'uscita: il 2024. Quindi non ci vorrà moltissimo per giocarci.