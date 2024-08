La durata di Visions of Mana è stata rivelata da Famitsu, ecco i voti assegnati al gioco

Per quanto riguarda invece i voti assegnati al gioco, l'accoglienza che Famisu gli ha riservato è stata positiva ma non stellare come ci si augurava: con due 9 e due 8, per un totale di 34/40, l'ambito perfect score è parecchio lontano.

La rivista giapponese Famitsu ha rivelato la durata di Visions of Mana , che stando a queste informazioni richiede 30 ore per essere completato , sebbene si raggiungano le 50 ore laddove si decida di cimentarsi anche con le attività secondarie.

Un titolo molto promettente

Al di là della recensione di Famitsu, se avete letto il nostro ultimo provato di Visions of Mana saprete che le prime ore del titolo Square Enix ci hanno convinto per tutta una serie di motivi, fra cui le atmosfere fiabesche tipiche della saga e un sistema di combattimento particolarmente solido.

Certo, esiste la possibilità che gli sviluppatori non siano riusciti a mantenere gli stessi livelli qualitativi per tutta la durata dell'avventura, da qui una valutazione positiva ma non eccelsa da parte di Famitsu: cercheremo di capire nei prossimi giorni come stanno le cose.

Del resto l'attesa è ormai giunta al termine: l'uscita di Visions of Mana è fissata al 29 agosto su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S, dunque per allora sapremo se questo nuovo capitolo riesce a spiccare davvero oppure no.