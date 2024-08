NVIDIA GeForce Now consentirà presto il link all'account Game Pass per un accesso semplificato

NVIDIA sta per rendere più semplice l'accesso ai giochi Game Pass attraverso GeForce Now, consentendo un sistema di link degli account che, sostanzialmente, richiederà una volta sola le credenziali dell'account Xbox per poter poi accedere liberamente ai titoli nel catalogo PC Game Pass.

L'opzione dovrebbe essere disponibile a partire da domani, giovedì 22 agosto, con la possibilità di sincronizzare automaticamente il catalogo Game Pass e GeForce Now attraverso l'unione degli account ai due servizi. In sostanza, è semplicemente un passo ulteriore verso l'integrazione delle due piattaforme, a dimostrazione della stretta collaborazione che caratterizza Game Pass e GeForce Now di recente.

Ricordiamo infatti che, già da alcuni mesi, il servizio di streaming videoludico di NVIDIA consente anche l'accesso ai titoli presenti nel catalogo PC Game Pass per gli abbonati al servizio Microsoft, ma questa nuova mossa rende più semplice la gestione dei giochi.