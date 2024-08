Tutte le periferiche da gaming presentate da ASUS ROG alla Gamescom: tastiere, mouse, headset e tanto altro

In occasione della Gamescom 2024 di Colonia, ASUS ha annunciato numerose periferiche pensate appositamente per il gaming.

Da sempre la Gamescom è foriera di annunci da parte delle principali compagnie produttrici, e ASUS Republic of Gamers non fa di certo eccezione in tal senso. La compagnia ha infatti avuto modo di presentare numerose periferiche appositamente dedicate al gaming, tra tastiere, mouse, cuffie e tanto altro ancora: scopriamole insieme nei minimi dettagli.

ROG Falchion Ace HFX e ROG Strix Scope II 96 RX: tutti i dettagli delle nuove tastiere ROG Falchion Ace HFX è una tastiera completamente analogica, che presenta un layout compatto al 65% con diverse soluzioni per i tasti direzionali e di navigazione. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo senz'ombra di dubbio la presenza degli switch magnetici ROG HFX di alta qualità, che restituiscono una sensazione di grande solidità, con un punto di attenuazione che può essere personalizzato a cavallo tra 0,1 e 4 millimetri, permettendo di avere una risposta dei tasti celere e immediata. Per non parlare poi della modalità Speed Tap, che consente di dare la priorità all'ultimo input inserito con il rilascio automatico dell'input precedente: si tratta di una funzionalità davvero utile per assicurare una mira precisa negli sparatutto in multiplayer online. ROG Falchion Ace HFX È poi il turno della tastiera da gaming ROG Strix Scope II 96 RX Wireless, che presenta invece un layout al 96% con una larghezza superiore di appena 1 centimetro rispetto ad una tastiera TKL standard, permettendo di ottimizzare lo spazio per la scrivania. Tra le funzionalità maggiormente interessanti troviamo gli switch ottici ROG RX pre-lubrificati, che assicurano una perfetta esperienza per la pressione dei tasti e un ottimo feedback. Oltre a questo, la tastiera presenta il supporto al ROG Polling Rate Booster, che assicura un tempo di risposta pari ad appena 0,125 millisecondi.

ROG Harpe Ace Mini e ROG Strix Impact III Moonlight White: le specifiche dei nuovi mouse pensati per il gaming Il nuovo mouse ROG Harpe Ace Mini prende spunto dal design della versione standard Harpe Ace, introducendo al contempo un formato semi-simmetrico di dimensioni più contenute, consentendo così di adattarsi senza problemi alle mani e alle impugnature di ogni singolo giocatore. Il rivestimento con finitura liscia e opaca consente inoltre di gestire in maniera efficace il sudore, restituendo un grip perfetto anche per sessioni di gioco da diverse ore. Il peso i questo caso è davvero ridotto, pari ad appena 49 grammi, grazie all'utilizzo di un particolare materiale in nylon su base biologica. ROG Harpe Ace Mini Oltre a ROG Harpe Ace Mini è stata poi presentata una nuova versione con colorazione Moonlight White del mouse da gaming ROG Strix Impact III Wireless, in grado di offrire una connessione wireless ultraveloce e connettività Bluetooth che permette di associare fino a tre dispositivi. L'autonomia in questo caso è davvero eccezionale, con ben 618 ore in modalità Bluetooth e 450 ore con RF a 2,4 GHz.