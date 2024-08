Visions of Mana presenta i suoi scenari con un suggestivo trailer

Potremo visitarli nell'ambito del viaggio che i due protagonisti di Vision of Mana decidono di intraprendere, quando Hinna viene scelta per raggiungere l'Albero del Mana e il suo amico Val decide di accompagnarla in questa missione nelle vesti di guardia del corpo.

Un mondo incantevole

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi nel provato di Visions of Mana, sembra proprio che il nuovo capitolo della serie Square Enix ci trasporterà in un mondo incantevole, pieno di bellezza ma anche di insidie pronte a metterci alla prova.

L'incarico di Hinna è infatti stato determinato da un'oscura minaccia che rischia di condannare il mondo alla distruzione, proprio bloccando il tradizionale rito di rinnovamento dell'Albero del Mana. Riusciremo a superare gli ostacoli che troveremo lungo il cammino?

Per fortuna non saremo soli in questa avventura: come da tradizione per i jRPG, strada facendo i due protagonisti incontreranno nuovi amici che si uniranno alla loro missione, dando vita a una squadra affiatata e piena di risorse.

Il resto lo scopriremo il prossimo 29 agosto, quando Visions of Mana farà il proprio debutto su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S.