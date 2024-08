Little Nightmares 3 sarà presente con un trailer alla Opening Night Live della Gamescom

C'è sicuramente molta curiosità in merito a Little Nightmares 3, visto che si tratta del primo episodio della serie a includere una modalità cooperativa per due giocatori, con anche la possibilità di affidare il controllo del secondo personaggio alla CPU.

Immaginiamo che il video realizzato da Supermassive Games per la fiera di Colonia fornirà ulteriori dettagli sul nuovo capitolo della saga , che come sappiamo è stato rinviato di recente e non ce la farà ad arrivare nei negozi prima del prossimo anno.

Un sequel molto atteso

Annunciato proprio alla Gamescom dello scorso anno, Little Nightmares 3 si pone senza dubbio come un'avventura piuttosto attesa dai tanti fan dei primi due capitoli, che non vedono l'ora di potersi confrontare nuovamente con lo stile e le atmosfere di questa saga.

Al comando di due protagonisti inediti, Low e Alone, anche in questo caso ragazzini rimasti intrappolati in un luogo oscuro chiamato Spirale, il nostro obiettivo nel gioco sarà quello di evitare le tante insidie di questo posto e trovare un modo per fuggire.