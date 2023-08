Little Nightmares 3 annunciato con un trailer alla Gamescom, ecco il periodo di uscita

Bandai Namco e gli sviluppatori di Supermassive Games hanno annunciato Little Nightmares 3 durante il corso dell'Opening Night Live. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2024 su PC e console.

Come possiamo vedere dal primo trailer ufficiale, che trovate di seguito, Little Nightmares 3 sarà ambientato in una nuova ambientazione da incubo post-apocalittica, dove due fratelli dovranno collaborare per sopravvivere ai numerosi pericoli e le illusioni sul loro percorso.

Sempre dal palco dell'Opening Night Live abbiamo appreso che sarà possibile affrontare il gioco da soli o in compagnia di un altro giocatore grazie alla modalità cooperativa. Nel filmato abbiamo visto anche alcuni puzzle ambientali da risolvere grazie alla cooperazione tra i due protagonisti, dunque si prospetta una novità particolarmente interessante.

Inoltre è stato annunciato The Sounds of Nightmares, un podcast di sei episodi realizzato dal team di sviluppo di Little Nightmares 3 che potrete ascoltare a questo indirizzo.