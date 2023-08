Black Myth Wukong, il nuovo trailer dalla Gamescom 2023 ci fa sentire la potenza dello scimmiotto

La Gamescom 2023 è iniziata con l'Opening Night Live di Geoff Keighley e abbiamo avuto modo di vedere Black Myth Wukong, il gioco di ruolo d'azione ispirato a Viaggio in Occidente. Durante l'ONL abbiamo visto un nuovo trailer.

Il trailer di Black Myth Wukong ci mostra varie sequenze di combattimento contro vari nemici, compresi alcuni boss che abbiamo avuto modo di vedere recentemente. Ricordiamo che il nostro scimmiotto guerriero è armato di bastone ed è in grado di usarlo in vari pose che cambiano le mosse a sua disposizione. Ci saranno anche poi alcune magie, ad esempio la possibilità di evocare delle copie per attaccare in massa il nemico oppure bloccare per qualche istante il nemico.

Il nostro personaggio avrà tutte le capacità che potete aspettarvi da un gioco in stile soulslike, inoltre, ovvero potrà schivare e fare parry. Avremo anche dalla nostra delle boccette curative. Purtroppo questo trailer, breve e cinematografico, non ci permette di scoprire di più sul alcuni aspetti ancora misteriosi come il sistema di potenziamento, ma di certo ci conferma che graficamente si tratta di un'esperienza interessante.

Ecco infine il nostro speciale di Black Myth Wukong.