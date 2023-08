Starfield, un emozionante trailer live action per la Gamescom 2023

Disponibile su Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 6 settembre, Starfield proverà appunto a offrire un'esperienza in grado di realizzare il sogno di visitare pianeti diversi dal nostro , nell'ambito di un'avventura che promette grandissima sostanza.

Starfield è stato presentato da Bethesda all'Opening Night Live della Gamescom 2023 con un emozionante trailer live action che prova e esprimere i sentimenti di chi si sta preparando per esplorare lo spazio.

C'era anche Todd Howard

Ad accompagnare il trailer di Starfield c'era anche Todd Howard, che è salito sul palco dell'Opening Night Live e ha parlato ancora una volta di come questa sia la prima, nuova proprietà intellettuale per Bethesda in oltre venticinque anni, e di quanto sia sentito il progetto all'interno dello studio.

Facendo qualche riferimento anche ai recenti spoiler di Starfield, Todd ha descritto le fasi iniziali della campagna, che dopo la creazione del personaggio ci vedrà unirci a Constellation e seguire un percorso che potrà essere parecchio diverso a seconda di ciò che desideriamo fare.