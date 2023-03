Starfield: data di uscita ufficiale svelata con un trailer per PC e Xbox Series X|S

Bethesda ha annunciato tramite un nuovo trailer la data di uscita di Starfield su PC e Xbox Series X|S: 6 settembre 2023.

Potete vedere il trailer condiviso da Bethesda tramite YouTube poco sotto. Nel video possiamo vedere qualche sequenza di gioco, anche se si tratta di scorci che ci dicono poco sul gameplay. Lo scopo di questo filmato è comunque un altro: svelare la data di uscita di Starfield.

Nel video possiamo anche ascoltare le parole di Todd Howard, Game Director di Starfield. L'uomo spiega che il team sta lavorando duramente sul gioco che si è rivelato molto grande, anche più di quanto loro stessi si aspettavano. Viene anche confermato che ci sarà un evento dedicato l'11 giugno 2023. Howard spiega che possiamo aspettarci un gioco simile a quelli tipici di Bethesda, ma con le proprie unicità.

Ricordiamo che Starfield era inizialmente previsto per l'11 novembre 2022 (ovvero undici anni dopo Skyrim), ma il gioco è infine stato rimandato. Molti speravano che il gioco fosse pronto entro giugno 2023, ma ora abbiamo la certezza sulla data di uscita di Starfield.

Ovviamente esiste sempre la possibilità che Starfield venga nuovamente rimandato, ma speriamo che non sia così. Starfield è un gioco di ruolo d'azione sci-fi: ci porterà in giro per un ampio universo dove potremo esplorare un numero enorme (1.000!) di pianeti. Questo non significa però che la qualità di tali luoghi sia bassa, anzi, è il gioco di Bethesda con la maggior quantità di contenuti "creati a mano". Sappiamo anche che potremo volare dallo spazio alla superficie dei pianeti ed esplorare tante città. Non mancheranno svariate fazioni in lotta tra loro alle quali potremo unirci, con l'aiuto di vari compagni di avventura.

Vi ricordiamo infine che Starfield non è mai stato promesso per PlayStation: Xbox non toglie giochi ai rivali.