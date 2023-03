Xbox Games Showcase e Starfield Direct, data ufficiale degli eventi

L'Xbox Games Showcase e lo Starfield Direct hanno una data ufficiale, annunciata da Microsoft in concomitanza con la rivelazione dell'uscita di Starfield: si svolgeranno entrambi l'11 giugno 2023, in rapida successione, con l'evento Xbox a fare da apripista.

A pochi minuti dall'annuncio della data di uscita di Starfield, la casa di Redmond ha insomma rilanciato alla grande confermando che nella stessa giornata vedremo entrambe le presentazioni. A questo punto manca soltanto l'orario di partenza dello streaming.

In effetti, dal punto di vista organizzativo la cosa ha perfettamente senso: Microsoft si è in pratica riservata un unico slot e ha messo insieme uno show diviso in due parti, con la prima dedicata alla line-up Xbox e la seconda al solo Starfield.

L'attesissimo RPG targato Bethesda verrà presentato stavolta nel dettaglio e con nuove sequenze di gameplay, dopo la demo mostrata in precedenza e un periodo di lancio che dovrebbe lasciare più tempo agli sviluppatori per rifinire una struttura che immaginiamo sarà enorme.