Wargroove 2 annunciato con un trailer per PC e Nintendo Switch: avrà molte modalità

Robotality (sviluppatore) e Chucklefish (editore) hanno annunciato Wargroove 2. Il gioco è previsto per PC e Nintendo Switch. Per il momento non è stata indicata una data di uscita, nemmeno generica, ma è stato condiviso un trailer, che potete vedere poco sotto.

Tramite la descrizione ufficiale possiamo leggere: "Wargroove è tornato! Imbarcatevi in un'avventura tutta nuova, piena di amicizie improbabili, avversari sconosciuti e trame di vendetta. Combattete contro i vostri nemici con un cast di nuovi comandanti e utilizzate il loro nuovo sistema di abilità a livelli per influenzare la battaglia a vostro favore. Progettate e condividete mappe, scene e campagne con editor facili da usare e strumenti di personalizzazione approfonditi."

"Sono passati tre anni da quando la regina Mercia e i suoi alleati hanno sconfitto gli antichi avversari e riportato la pace in Aurania. Ora, un'ambiziosa fazione straniera sta portando alla luce tecnologie proibite che potrebbero avere conseguenze catastrofiche per la terra e il suo popolo. Combattete in tre campagne le cui storie si fonderanno in una sola. Solo decisioni coraggiose, l'uso intelligente di risorse e conoscenze tattiche possono riparare un regno in frantumi..."

Wargroove 2 introduce inoltre un nuovo sistema Groove, descritto in questo modo: "abbattete i vostri nemici e sferrate il colpo finale con il "Groove" del vostro comandante, un'abilità speciale unica per ogni comandante che può cambiare le sorti della battaglia. Wargroove 2 introduce un nuovo sistema Groove. Aumentate le vostre possibilità di vittoria potenziando l'abilità Groove del vostro comandante per scatenare un attacco ancora più potente!"

Potremo poi giocare anche nella modalità "Conquest", ovvero una modalità a singolo giocatore in stile roguelike: truppe, oggetti e vita passano da una battaglia all'altra e ogni perdita è definitiva. Ci sarà poi anche una modalità editor per creare mappe personalizzate, così come filmati e intere campagne. Ovviamente sarà possibile condividerle con la community di Wargroove 2.

Sarà possibile infine giocare in cooperativa (fino a quattro giocatori) e nelle modalità Versus, sia in locale che online. Qui sotto potete vedere una galleria di immagini.

Infine, vi lasciamo alla recensione del primo Wargroove.