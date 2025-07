Wargroove 2 ha una data di uscita su iOS e Android, annunciata con un trailer

Wargroove 2 avrà presto la sua Pocket Edition, ovvero la versione per iOS e Android che consentirà al gioco di essere fruito anche su piattaforme mobile: la data di uscita è fissata per il 30 luglio, dunque non manca molto al suo arrivo.

Chucklefish ha annunciato il prossimo lancio di Wargroove 2: Pocket Edition con il trailer di presentazione visibile qui sotto, comunicando la suddetta data di uscite a anche il prezzo, ovvero 6,99€ su App Store e Google Play, disponibile dalla fine di questo mese.

Il gioco dovrebbe riproporre le caratteristiche della versione originale in un'edizione apposita per le piattaforme mobile, con alcuni adattamenti applicati all'interfaccia in modo da funzionare al meglio con il touch screen.