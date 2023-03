Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, la demo è disponibile su Nintendo Switch

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sarà disponibile il 17 marzo 2023 su Nintendo Switch, ma già ora potete provare questa nuova avventura grazie a una demo gratuita disponibile su eShop.

Secondo quanto indicato potremo provare "i capitoli iniziali" di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon. Inoltre, i dati di salvataggio sono compatibili con la versione completa del gioco, quindi se avete già deciso di giocare all'opera di Platinum Games potete tranquillamente partire in anticipo con la demo senza che sia uno "spreco di tempo".

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è un prequel dei giochi d'azione. Si tratta di un'avventura che potrebbe ricordare opere come Brothers: A Tale of Two Sons; avremo il controllo di due personaggi in contemporanea, Cereza e il suo compagno demoniaco, Cheshire. Dovremo esplorare la foresta di Avalon per salvare la madre di Cereza.

Abbiamo recentemente provato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon e vi abbiamo spiegato che "La nostra prima prova di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stata a dir poco positiva. Il gioco è molto lontano dalle ultime produzioni Platinum, e la cura riposta nell'art direction e nel suo level design ci ha sinceramente impressionato. In più, non abbandona l'elemento action, offrendo combattimenti davvero interessanti per via delle particolarissime meccaniche di controllo separato dei due protagonisti. Prime impressioni davvero positive insomma, che speriamo si mantengano tali anche quando avremo concluso l'intera avventura."