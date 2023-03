OPPO Find N2 Flip, la recensione del pieghevole Android che punta alla vetta del segmento

Per raggiungere questo obiettivo, l'azienda cinese mette in campo il display esterno più grande e la batteria più capiente della categoria, oltre a una soluzione particolarmente efficace per nascondere la piega dello schermo principale, il tutto abbinato a un design piacevole e all'indubbio know-how accumulato nel corso di questi anni di militanza tra le fila Android. Lo fa però in un momento certamente non felice per l'economia globale, trovandosi costretta a proporre un prezzo di listino pari a 1199€ che non può non essere considerato un fattore rilevante nel giudizio complessivo.

Quella degli smartphone Android "a conchiglia" è una categoria che esiste da relativamente poco tempo, soprattutto sul mercato europeo, e sulla quale finora si sono lanciati pochissimi produttori, vuoi per le difficoltà ingegneristiche relative al formato pieghevole, vuoi per una reazione del pubblico ancora piuttosto tiepida. Ad attori del calibro di Samsung e Motorola si aggiunge ora la cinese OPPO, che con il qui presente OPPO Find N2 Flip tenta di fare il colpaccio e prendersi la testa di questa sparuta ma aggressiva competizione.

Non manca nulla nemmeno in termini di connettività, che comprende 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 e chip NFC, oltre al supporto per un massimo di due nanoSIM o eSIM. Soddisfacente anche la dotazione di accessori compresa nell'elegante confezione di OPPO Find N2 Flip, che viene accompagnato da un cavo USB-C, un alimentatore da 67 Watt e una cover trasparente opportunamente suddivisa in due parti.

Il SoC è infatti quel Mediatek Dimensity 9000+ con processo produttivo a 4 nanometri adottato anche da autentici mostri di potenza come l' ASUS ROG Phone 6D Ultimate , qui opportunamente ottimizzato per adattarsi al meglio alle peculiari caratteristiche del dispositivo. Al suo fianco lavorano una GPU Mali G710 MC10 e il processore proprietario MariSilicon X dedicato all'elaborazione fotografica, mentre sul fronte memoria troviamo 8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 (non espandibile) che alla bisogna si può sacrificare per spingere la RAM massima fino a 12 GB.

Per quanto l'attrattiva maggiore di OPPO Find N2 Flip non stia proprio nella sua scheda tecnica , il nuovo smartphone pieghevole della compagnia cinese sfoggia comunque numeri degni di un dispositivo di fascia alta.

Design

Il design di OPPO Find N2 Flip è quello classico a conchiglia

C'è poco da fare, OPPO Find N2 Flip è un prodotto che punta parecchio sul proprio design, cercando non tanto di rivoluzionare il settore (d'altronde non è certamente il primo smartphone pieghevole ad affacciarsi sul mercato) quanto piuttosto di lavorare sui dettagli: il risultato è un dispositivo indubbiamente molto bello da vedere e assemblato con cura, grazioso ma solido al tempo stesso. Abbiamo particolarmente apprezzato la texture della scocca, soprattutto per la sensazione tattile che restituisce e che rende il telefono maneggevole senza il rischio che scivoli via o che trattenga le impronte.

La cover posteriore è divisa in due parti unite da una cerniera in alluminio con effetto zigrinato dove campeggia il logo di OPPO: il materiale usato per il rivestimento è vetro Gorilla Glass 5, con una particolare lavorazione che copre anche i bordi dello smartphone. Il modulo fotocamere è disposto in verticale sulla parte superiore sinistra, affiancato dal display esterno da 3,26" di cui parleremo in seguito.

Le due parti dello smartphone aderiscono perfettamente quando è chiuso, mentre aprendolo si apprezza subito il meccanismo realizzato dalla compagnia cinese, che ufficialmente dovrebbe essere garantito per ben 400.000 cicli. Il rischio di aperture accidentali è scongiurato da una particolare resistenza della cerniera che si fa più lieve man mano che il dispositivo si estende del tutto: questo serve anche a consentirgli di rimanere aperto ad angolazioni comprese tra 45° e 110°, sotto alle quali si chiude invece da solo.

La texture del rivestimento posteriore è particolarmente bella da vedere e piacevole da toccare

Lo schermo principale da 6,8" è interrotto solo da un punch hole centrale che ospita la fotocamera frontale, mentre la fascia in corrispondenza della cerniera è quasi impercettibile; la cornice in alluminio presenta sulla parte destra il bilanciere del volume e il tasto di accensione che integra anche il sensore per le impronte digitali, e in basso la porta USB-C, lo speaker principale e l'alloggiamento per un massimo di due nanoSIM.

Le dimensioni di OPPO Find N2 Flip sono tutto sommato in linea con quanto proposto dalla concorrenza dei pieghevoli: da aperto misura poco meno di 7,5 mm di spessore, mentre da chiuso è sufficientemente compatto e leggero grazie ai suoi 191 grammi di peso. La certificazione IP54 non è il non plus ultra della categoria ma garantisce un minimo di resistenza alle infiltrazioni di acqua e polvere.