Star Wars: The Mandalorian 3x02, l'analisi del secondo episodio

La terza stagione di The Mandalorian è cominciata con un episodio quasi riassuntivo in cui il protagonista ha cominciato una nuova "main quest" mentre Jon Favreau faceva il punto della situazione sui Mandaloriani e i personaggi che abbiamo conosciuto nelle annate precedenti. Temevamo che la serie tornasse alla sua struttura da videogioco e in un certo senso è successo con questo secondo episodio che ci ha tenuto col fiato sospeso dall'inizio alla fine. Per gli amanti di Star Wars, e soprattutto per quelli che si sono innamorati della mitologia di Mandalore seguendo The Clone Wars, Le miniere di Mandalore è un episodio ricchissimo di rimandi, ma ha anche un compito più importante: perfezionare il cast di comprimari. Vi spieghiamo come nella nostra analisi di The Mandalorian 3x02 , ricordandovi che ci saranno spoiler giganteschi nelle righe a seguire.

Da Tatooine a Mandalore

The Mandalorian 3, Grogu diventa sempre più indipendente

L'episodio si apre su Tatooine durante il Boonta Eve, una specie di Capodanno istituito dagli Hutt per festeggiare Boonta the Hutt e la loro vittoria contro Xim il Despota nella Terza Battaglia di Vontor. Se il nome vi ricorda qualcosa, probabilmente è perché il piccolo Anakin vinse la Boonta Eve Classic, cioè la gara di sgusci in Episodio I. Credevamo che Mando sarebbe andato a chiedere aiuto di Boba Fett e Fennec Shand, ma considerando che la sua "missione secondaria" lo vede cercare un cervello elettronico per il droide IG, avremmo dovuto pensare subito a un altro personaggio, che ovviamente era la Peli Motto di Amy Sedaris.

Purtroppo neppure il suo, eh, legame coi Jawa è servito a risolvere il problema di Mando, che però è ripartito alla volta di Mandalore con una malmessa unità R5. Ora, tralasciando il fatto che Din si sia fatto gabbare come un pivello da Peli, soffermiamoci su R5-D4: è proprio lo stesso droide che Owen Lars stava per comprare in Episodio IV, e che è andato in corto circuito - probabilmente per volontà della Forza - portando lo zio di Luke a scegliere R2-D2, dando così inizio a tutta la Saga degli Skywalker.

Un cammeo glorificato, insomma, che si rivela particolarmente inutile se non come gag ambulante. Se questo significa che Din Djarin tornerà a cercare un modo per riparare IG-11 è presto per dirlo, ma ci ha stupito arrivare a Mandalore in men che non si dica: credevamo, sinceramente, che la stagione ci avrebbe messo qualche episodio in più.

Invece è stato emozionante - per non dire strabiliante, in termini puramente visivi, considerata l'ottima computer grafica - prima vedere da lontano la luna Concordia, su cui è cresciuto Din, e poi sorvolare un Mandalore per la prima volta live action, e che vediamo anche vetrificato dall'Impero. La ricerca di Din lo porta all'ingresso di un "dungeon" da GDR, pieno di Alamiti, umanoidi "lucertolosi" che aggrediscono prima R5 e poi i nostri eroi, avendo la meglio sul protagonista. L'incidente ha un'importanza davvero cruciale, perché serve a emancipare il personaggio di Grogu: finora la mascotte tenerissima della serie, che esiste quasi soltanto per vendere merchandising, il nostro caro "baby Yoda" comincia a essere sempre più indipendente e potente nella Forza. Lo abbiamo visto saltare in braccio a Peli con una capriola questa settimana e usare la telecinesi la scorsa, ma nel secondo episodio riesce persino a usare una "spinta" della Forza per sbarazzarsi di un Alamite che stava per aggredirlo.

Grogu in un certo senso è la chiave dell'episodio, perché è solo grazie a lui se la notizia del pericolo che sta correndo Din nelle viscere di Mandalore arriva all'unica persona nei paraggi - si fa per dire - che potrebbe salvarlo: Bo-Katan Kryze.