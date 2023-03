Call of Duty può girare su Nintendo Switch? Microsoft ci crede davvero e spiega perché

Call of Duty può girare su Nintendo Switch? Nella sua risposta alle misure proposte dall'antitrust inglese in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft ha dichiarato di essere convinta che sia possibile, e ha spiegato il perché.

Come ricorderete, Nintendo ha firmato un accordo decennale per portare Call of Duty sulle sue piattaforme, e considerata anche la durata dell'accordo tutti erano convinti che sarebbe partito dalla prossima console della casa giapponese.

Ebbene, pare che in realtà Microsoft pensa davvero che gli attuali episodi di Call of Duty possano essere convertiti per Switch, visto che il motore grafico che muove Warzone è stato ottimizzato per girare su di un'ampia varietà di dispositivi differenti.

Nel caso specifico della piattaforma PC, lo sparatutto è stato testato su hardware usciti anche nel 2015, dunque con un paio di anni di anticipo rispetto al lancio di Nintendo Switch, e Activision ha una lunga esperienza nell'ottimizzare i propri giochi in base alle capacità tecniche del sistema su cui gireranno.

Microsoft sostiene dunque che Call of Duty possa beneficiare di un processo di riduzione efficace come quello a cui sono stati sottoposti titoli del calibro di Apex Legends, DOOM Eternal, Fortnite e Crysis 3.