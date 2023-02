Call of Duty: Nintendo ha firmato l'accordo decennale proposto da Microsoft, è ufficiale

Il presidente di Microsoft, Brad Smith, ha annunciato con un post su Twitter che la compagnia ha ufficialmente firmato un accordo con Nintendo, in cui si impegna a pubblicare i giochi della serie Call of Duty su Switch e le prossime console della grande N in contemporanea con le altre piattaforme, qualora l'acquisizione di Activision Blizzard si concretizzasse.

In precedenza è stata Microsoft stessa ad aver confermato l'esistenza di un tale accordo, ma non era stata resa nota la risposta della compagnia di Kyoto. Ebbene a quanto pare dunque ora Nintendo ha accettato la proposta.

"Microsoft e Nintendo hanno ora negoziato e firmato un accordo legale vincolante di 10 anni per portare Call of Duty ai giocatori Nintendo - lo stesso giorno delle piattaforme Xbox, con funzionalità complete e parità di contenuti - in modo che possano provare Call of Duty proprio come i giocatori Xbox e PlayStation goditi Call of Duty.", recita il comunicato di Microsoft.

"Ci impegniamo a fornire un accesso equo a lungo termine a Call of Duty anche ad altre piattaforme di gioco, offrendo più scelta a più giocatori e più concorrenza nel mercato videoludico."

"Ora abbiamo firmato un contratto vincolante di 10 anni per portare i giochi Xbox ai giocatori Nintendo. Questa è solo una parte del nostro impegno per portare i giochi Xbox e i titoli Activision come Call of Duty a più giocatori su più piattaforme", il messaggio del presidente di Microsoft, Brad Smith, che ha accompagna il post.

Come sappiamo Microsoft ha proposto un accordo simile anche a Valve (proprietaria di Steam) e Sony PlayStation, che come probabilmente saprete è fortemente contraria all'acquisizione di Activision Blizzard, dato che Call of Duty è una serie campione d'incassi su PS5 e PS4.

A tal proposito, Jim Ryan, il CEO di SIE, alla fine dello scorso anno aveva dichiarato che l'accordo proposto da Microsoft a Nintendo era solo fumo negli occhi, ossia un modo per distogliere l'attenzione dalle criticità emerse dall'acquisizione di Activision Blizzard.

La notizia arriva con un tempismo particolarmente interessante, dato che oggi Microsoft sarà in udienza con la Commissione Europea per difendere la manovra.