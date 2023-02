Resident Evil Village: update 1.201 con modalità gratis per PlayStation VR2 in arrivo

Tempo di aggiornamenti anche per Resident Evil Village, che ottiene nella giornata di oggi, 21 febbraio 2023, l'update 1.201 che si presenta decisamente importante soprattutto su PS5, visto che aggiunge il supporto per PlayStation VR2, trasformando così l'horror Capcom in uno dei maggiori giochi di lancio per il nuovo visore Sony.

Per il resto, non ci sono ancora note ufficiali sulla patch prevista arrivare nelle prossime ore per Resident Evil Village, ma immaginiamo che ci saranno anche miglioramenti e correzioni varie anche per le altre versioni del gioco, in attesa di ulteriori delucidazioni da parte di Capcom.

Ovviamente, la parte principale è comunque quella relativa alla nuova modalità VR, visibile anche nel trailer di presentazione riportato qui sopra.

L'aggiornamento arriva appena in tempo per il lancio di PlayStation VR2, fissato per domani, 22 febbraio 2023. Questo renderà, di fatto, Resident Evil Village uno dei maggiori giochi di lancio per il nuovo visore a realtà virtuale per PS5, visto che rende l'intero titolo giocabile in tale modalità.

Si tratta, peraltro, di un aggiornamento gratuito per chi possiede già Resident Evil Village, risultando così particolarmente convenienti per i molti che hanno già acquistato il titolo Capcom, che possono contare su un titolo in più senza costi aggiuntivi, considerando il già alto prezzo richiesto per ottenere PlayStation VR2.