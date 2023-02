Nintendo Switch: disponibile l'aggiornamento 16.0.0, ecco cosa cambia

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento di sistema 16.0.0 per le console della famiglia Nintendo Switch. L'update non porta novità sostanziali per i giocatori, anche tenendo in considerazione i cambiamenti sottotraccia non menzionati dalle note ufficiali e scoperti come da tradizione dal dataminer OatmealDome.

In ogni caso, stando alla pagina di supporto di Nintendo, il firmware 16.0.0 di Switch migliora la stabilità generale del sistema e trasforma in "???" i nickname irregolari degli utenti, che poi potranno cambiarlo tramite le impostazioni del profilo. Di seguito le stringate note ufficiali dell'update:

I nickname degli utenti che non possono essere utilizzati verranno rimpiazzati da "???" che può essere aggiornato dalle impostazioni del profilo.

Miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente.

Stando alle scoperte del dataminer OatmealDome, oltre alle novità annunciate ufficialmente da Nintendo, l'aggiornamento di sistema apporta delle piccole modifiche al sistema operativo, che in ogni caso non cambiano di una virgola l'esperienza della stragrande maggioranza dei giocatori.

In particolare è stato modificato come la console tiene traccia delle "parole proibite" e aggiornato il il relativo database con nuove parole chiave. Inoltre pare siano stati aggiornati alcuni testi del sistema operativo per risolvere alcuni typo o per migliorare il fraseggio.

Altri cambiamenti minori riguardano il QR Code nella sezione "Hai delle domande riguardo a Nintendo Switch?" che ora usa un URL HTTPS ed è stato cambiato il logo "HDMI" nelle note legali.

Inoltre è stato aggiornato il browser internet interno della console, sono stati aggiunti nuovi messaggi di errore ed è stato creato il nuovo certificato di autorizzazione "G4" per i server, laddove al momento tutti quelli attivi al momento usino il codice "G3". Tutte cose che, come detto in precedenza, non dovrebbero avere impatti significativi per l'utente.

Rimanendo in tema, oggi Microsoft ha annunciato di aver firmato un accordo decennale con Nintendo, dove si impegna a portare la serie Call of Duty su Switch e le prossime console Nintendo.