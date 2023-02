Level-5: un evento livestream a marzo con Professor Layton, Inazuma Eleven e altri

Level-5 ha annunciato un evento di presentazione in livestream previsto per il 9 marzo 2023, nel quale mostrerà le novità in arrivo nel corso dell'anno e nel prossimo periodo come Professor Layton and the New World of Steam, Inazuma Eleven: Victory Road e altri, visto il notevole rilancio che sembra stia attraversando l'etichetta anche in occidente.

Sono comunque previste anche alcune sorprese, visto che Level-5 sostiene di aver intenzione di annunciare anche nuove proprietà intellettuali in tale occasione: l'appuntamento è fissato per il 9 marzo 2023 alle ore 13:00 italiane, dunque segnatelo sul calendario nel caso sia curiosi di assistere a questo ritorno in grande stile del team nipponico.



Tra le presenze annunciate ci saranno dunque Professor Layton and the New World of Steam, DECAPOLICE e Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, che sono stati mostrati anche nel corso del recente Nintendo Direct di febbraio, Megaton Musashi W oltre a notizie e forse materiali inediti su Inazuma Eleven: Victory Road, il nuovo capitolo della serie che è in sviluppo ormai da diversi anni.

Nel messaggio di annuncio dell'evento, Level-5 menziona anche alcune nuove proprietà intellettuali, dunque possiamo forse aspettarci anche alcuni giochi inediti presentati nel corso del livestream. La trasmissione avrà peraltro i sottotitoli in inglese in diretta, dunque sarà possibile seguirla anche da coloro che non conoscono il giapponese.

Sembra proprio che il team di Akihiro Hino abbia intenzione di tornare in piena attività anche in occidente, nonostante fino a qualche tempo fa sembrasse aver concluso le operazioni al di fuori del Giappone. Per conoscere meglio la situazione del team, vi rimandiamo al nostro speciale sul ritorno di Level-5 sulle scene.