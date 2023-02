Tekken 8: un gameplay trailer con protagonista Kazuya Mishima

Bandai Namco oggi ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Tekken 8 con protagonista uno dei lottatori storici e più apprezzati della serie: Kazuya Mishima. Potrete visualizzare il filmato tramite il player all'interno di questa notizia.

Il filmato permette di vedere il nuovo look di Kazya e un assaggio del suo stile di combattimento, sulla carta piuttosto rigoroso a quello delle precedenti iterazione della serie, che mescola rapide combo di pugni e calci a colpi micidiali e brutali in forma demoniaca.

Kazuya è fondamentalmente il protagonista del primo capitolo della saga picchiaduro del 1994 ed è apparso in tutti i giochi successivi ad eccezione di Tekken 3, diventando una sorta di antagonista al pari dell'odiato padre Heihachi Mishima.

A inizio mese abbiamo visto anche il gameplay trailer dedicato a Nina Williams, pubblicato in occasione del Tekken World Tour, da cui sono emerse tante informazioni su Tekken 8 e le modifiche al gameplay apportate dal team di Katsuhiro Harada.

Vi ricordiamo che Tekken 8 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC, con il lancio che dovrebbe avvenire nel corso del 2023 o entro il 31 marzo 2024 al più tardi, come confermato da Bandai Namco nell'ultimo incontro con i suoi azionisti.