Tekken 8: le nuove informazioni dal Tekken World Tour

Le finali del Tekken World Tour di quest'anno sono state davvero una gioia per gli occhi. I motivi sono svariati: i tanti match al cardiopalma, la prestazione stratosferica di Ghirlanda (orgoglio italiano ed europeo, che ha fatto top 4 dopo essersi qualificato in un girone dove c'erano Arlan Ash, Knee, e altri mostri sacri), l'atmosfera calorosa amplificata dall'esaltazione del pubblico... eppure, anche davanti a un torneo simbolo di quello che è l'attuale Tekken 7, molti non aspettavano altro che nuove informazioni legate all'attesissimo, e discusso seguito. Beh, queste informazioni sono arrivate, sotto forma di lungo video esplicativo del capo della serie, Katsuhiro Harada e del director del gioco, Kohei Hikeda. E stavolta i due non si sono limitati a lanciare oscuri indizi e a far vedere scampoli di gameplay: hanno spiegato per bene il funzionamento del nuovo Heat System, cercando di far capire nel dettaglio perché la parola d'ordine del nuovo Tekken è "aggressività". Il discorso fatto conferma un timore di molti: Tekken 8 sarà un gioco molto diverso dal predecessore, con meccaniche che potrebbero cambiare del tutto l'approccio alle battaglie, pensate per favorire l'offensiva. Oggi cercheremo di analizzare tutte le novità di Tekken 8, valutandone i possibili pregi e difetti, anche se è davvero troppo presto per capire fino a che punto stravolgeranno la formula di uno dei picchiaduro tridimensionali più amati al mondo.

Attaccare. Sempre. Nina è arrivata in Tekken 8. Nice In Tekken un buon giocatore difensivo è da sempre dominante, basti pensare al già citato Knee e alle sue incredibili capacità di movimento e lettura dell'incontro. D'altro canto sono ben pochi i picchiaduro dotati di sistemi di movimento così complessi e flessibili, pertanto essere in grado di prevedere le mosse dell'avversario, di spostarsi all'ultimo istante per schivare e di posizionarsi alla perfezione in Tekken paga tantissimo. Al contempo, però, padroneggiare il sistema a tali livelli non è una passeggiata, ed è anche per tale motivo che il gioco richiede un'abilità mostruosa ai livelli più alti. È letteralmente uno dei picchiaduro che meglio incarna la filosofia "facile da imparare, difficile da padroneggiare": amato da moltissimi a un livello superficiale, ma giocato da superumani con capacità di lettura dell'azione inconcepibili nel competitivo. Bandai Namco sembra però essersi mossa verso un abbassamento di questa separazione di abilità con Tekken 8, per favorire il più possibile l'approccio aggressivo. La prima aggiunta orientata verso questa filosofia è la barra temporanea del danno. Molti la avranno già vista in una miriade di altri picchiaduro, dove è possibile venir danneggiati in parata, o comunque parte del danno subito resta a schermo sotto forma di una "barra rossa" sotto quella della vita classica. Solo che in questi giochi di norma basta restare fermi senza venir colpiti per un po' perché tale indicatore risalga. In Tekken 8, invece, è necessario attaccare: che l'avversario pari o subisca i vostri colpi non importa, se avete danno temporaneo verrà lentamente ricaricato a forza di menare le mani. La rigenerazione non è velocissima, ma, come potrete ben capire, questo tipo di aggiunta favorisce la pressione costante. Non è però nemmeno lontanamente paragonabile alla spinta sull'offesa gentilmente offerta dalla nuova meccanica: l'Heat System. Infatti ora tutti i personaggi possono attivare una speciale "Barra Heat" che dura 10 secondi, e regala una serie di abilità davvero pericolose. La prima? Il danno in parata, una caratteristica non molto amata in altri picchiaduro (tra cui Street Fighter 5), che qui non sembra nemmeno implementata con grande moderazione. Già questa aggiunta crea seri problemi a chi si chiude a tartaruga - pur non potendo (fortunatamente) uccidere se si rimane con un singolo punto vita - eppure non finisce qui, perché l'Heat garantisce anche di mettere una pressione mostruosa all'avversario con due manovre chiamate Heat Dash e Heat Smash.