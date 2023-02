Marvel's Midnight Sun: disponibile una versione dimostrativa di tre ore

Marvel's Midnight Sun è ora giocabile gratuitamente per tre ore grazie a una versione dimostrativa pubblicata su Xbox e PlayStation. I possessori di PS4 e PS5 possono accedervi abbonandosi a PlayStation Plus Premium, quelli Xbox non hanno bisogno di abbonamenti.

La versione trial è evidentemente pensata per ribaltare le sorti dello sfortunato strategico a tema super eroi Marvel, che non ha venduto bene nonostante le ottime recensioni ricevute. Sarà accessibile fino al 27 gennaio 2024, quindi avete del tempo per scaricarla e giocarla.

Questa mattina Jake Solomon, il director del gioco, lo ha definito come al 100% aderente alla sua visione.

Solomon ha specificato che Take-Two ha dato a Firaxis tutte le risorse necessarie per realizzare il gioco e che ora, con il lancio della trial, non ci sono più scuse per non provarlo.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Marvel's Midnight Suns.