Judas ha un periodo di uscita: il gioco di Ken Levine sarà pronto entro due anni

Take-Two ha pubblicato il proprio report finanziario per l'ultimo trimestre dell'anno fiscale e tramite di esso possiamo scoprire che la compagnia ha in pubblicazione 87 giochi tra l'anno fiscale 2023 e l'anno fiscale 2025 (che termina a marzo 2025). All'interno di questa lista di videogame è compreso anche Judas, il nuovo titolo di Ken Levine (autore di BioShock).

Il report non cita direttamente Judas, ma IGN USA ha potuto intervistare il CEO di Take-Two - Strauss Zelnick - che ha confermato che il videogame di Levine fa parte degli 87 giochi indicati.

Zelnick ha anche affermato: "Ci sono stati alcuni rimandi negli ultimi anni. Ora però ci sentiamo molto stabili. Sono molto sicuro della programmazione dei prodotti in uscita. Ovviamente c'è sempre la possibilità che qualcosa venga rimandato ma i team lavorano molto bene e sono ottimista riguardo alla possibilità di pubblicare grandi prodotti sul mercato in modo regolare."

Nel caso di Judas, il periodo di uscita è talmente ampio che è difficile avere un'idea precisa di quando sarà disponibile, ma forse è meglio non aspettarsi una pubblicazione a sorpresa a brevissimo termine.

Ricordiamo che Judas sarà pubblicato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Secondo le voci, sarà un gioco fondato soprattutto sulla rigiocabilità: ci saranno più storie da vivere e vari personaggi da incontrare e potenzialmente "tradire". Per ora non abbiamo molti dettagli in merito. Il gioco era stato presentato ai The Game Awards 2022.