Non è stato facile lasciare BioShock per realizzare Judas, confessa Ken Levine

Ken Levine ha confessato in un'intervista con GamesIndustry.biz che non è stato facile lasciare BioShock per realizzare Judas, visto che non aveva mai avuto né pensava di avere un franchise consolidato. Tuttavia l'opportunità di creare qualcosa di completamente nuovo lo ha convinto a compiere il grande passo.

"Credo che uno dei problemi che abbiamo nell'industria videoludica in questo momento sia il fatto che i giochi sono diventati sempre più grandi e con essi è cresciuta la qualità della grafica", ha detto Levine.

"Anche solo creare una porta ora rispetto a farlo dieci anni fa richiede molto più tempo per via delle normal map, dei trader, della conta poligonale, della fisica e di tutti gli altri aspetti che bisogna considerare e gestire."

"Sta diventando tutto più costoso, specie nell'ambito delle produzioni tripla A, che possono contare su maggiori investimenti. Tuttavia, quando spendi tutti questi soldi ci sono ovviamente delle persone che si preoccupano circa la commerciabilità del tuo progetto."

"Il punto è che, soprattutto nei giochi tripla A, se non introduci degli elementi innovativi comincerai a perdere utenti perché hanno già visto ciò che gli stai proponendo. Per cui in alcuni casi c'è questo problema dell'eccessiva dipendenza dai franchise consolidati", ha continuato il game director.

"Non è stato facile lasciare BioShock. Non pensavo che avrei mai creato un franchise consolidato, ci ho provato diverse volte e sono riuscito soltanto a realizzare un paio di giochi che non hanno avuto seguiti, ma di certo non ho mai potuto contare su di un successo come quello di BioShock. Poi però ho visto l'opportunità di lavorare a una nuova proprietà intellettuale e me ne sono assunto i rischi."