Tekken 8: due video annunciano Nina Williams e nuove meccaniche del gameplay

Tekken 8 torna a mostrarsi in video e in questo caso uno si concentra su Nina Williams, altro personaggio annunciato all'interno del roster e uno dei combattimenti storici della serie che ritorna in versione più evoluta e matura in questo ottavo capitolo, e un altro sulle nuove meccaniche del gameplay.

Nina è un vero e proprio caposaldo della serie Tekken, essendo stata presente in praticamente tutti i capitoli e rimanendo una delle preferite da buona parte del pubblico.

Come possiamo vedere nel suo nuovo trailer, il look in Tekken 8 appare piuttosto diverso dal solito: Nina sembra essere alquanto maturata, ma rimanendo comunque estremamente letale.

Come agente speciale, è in grado anche di utilizzare armi da fuoco che sfodera durante alcune combo per massimizzare i danni, con l'aspetto generale che tende molto a ricordare quello di un personaggio dai toni spionistici. Lo stile di combattimento, tuttavia, si mantiene fedele a quello tradizionale del personaggio.

Oltre al trailer di Nina, in occasione delle Finali del Tekken World Tour è stato anche pubblicato un lungo video con Katsuhiro Harada e Kohei Ikeda che spiegano diverse novità riguardanti le meccaniche del gameplay di Tekken 8, che potete vedere qui sotto.

Produttore e game director hanno presentato numerose novità di questo nuovo capitolo, a partire dagli ovvi aggiornamenti effettuati in ambito tecnico.

Tra le novità maggiori c'è l'Heat System, un sistema che gestisce attacchi e abilità speciali in grado di fornire un certo vantaggio per una quantità limitata di tempo. Oltre a questo c' il ritorno alla possibilità di recuperare punti salute in combattimento, una nuova gestione delle combo e opzioni per facilitare i controlli.

Nel 2023 verranno organizzate delle fasi di test alpha a numero chiuso, in tutto il mondo, in modo da consentire una prova generalizzata e progressiva delle nuove funzionalità e caratteristiche da implementare. L'ultima volta avevamo visto Tekken 8 con il suo trailer del gameplay e della storia ai The Game Awards 2022, oltre ad aver raccolto informazioni sul ritorno della grande serie attraverso lo speciale dello scorso dicembre.