Sword and Fairy 7 annunciato su Xbox Game Pass: l'action RPG cinese arriverà in estate

Dal Taipei Game Show 2023 arriva anche l'annuncio dell'arrivo di Sword and Fairy 7 su Xbox Game Pass, con l'action RPG del team cinese di Softstar Technology che approderà nel catalogo del servizio su abbonamento Microsoft in estate.

La data di uscita di Sword and Fairy 7 su Game Pass è fissata per il 6 luglio 2023, dunque ancora piuttosto lontana ma evidentemente già concordata con Microsoft. Il gioco è disponibile già dallo scorso novembre su PC e console e rappresenta un altro esempio dell'evidente passione degli sviluppatori cinesi nel genere del gioco di ruolo d'azione, anche in questo caso realizzato con notevoli mezzi tecnici.

Fa parte di una serie ormai piuttosto lunga e apprezzata soprattutto in patria, ma che sta ottenendo ottimi riscontri anche in occidente. L'ambientazione tra ispirazione dalla mitologia cinese e questo capitolo, in particolare, introduce un sistema di combattimento action in tempo reale piuttosto ben costruito.

Oltre a una certa attenzione alla narrazione, Sword and Fairy 7 si distingue anche per queste battaglie che esulano dalla tradizione standard della serie, fin qui legata soprattutto ai combattimenti a turni. In questo caso invece il gioco di ruolo diventa quasi un vero e proprio action in terza persona, con la possibilità di combinare gli attacchi fra diversi personaggi e utilizzare diverse tecniche speciali e abilità.

Nonostante non sia molto conosciuto da queste parti, l'aggiunta di un titolo del genere rappresenta un accordo di grosso calibro per Microsoft, considerando le dimensioni raggiunge dal franchise Sword and Fairy in patria.