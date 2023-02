PlayStation VR2: un video mostra 114 giochi annunciati per il visore PS5, in 6 minuti

Sono già molti i giochi annunciati per PlayStation VR2, tanto da rendere difficile tenere traccia di tutti, motivo per il quale anche lo stesso Shuhei Yoshida di Sony PlayStation ha consigliato di guardare questo interessante video che mette insieme i 114 giochi annunciati per il visore per PS5, in circa 6 minuti.

Non è un video ufficiale, bensì un montaggio creato dal canale YouTube chiamato PSVR2 Without Parole, che evidentemente è dedicato proprio alla nuova periferica per PS5 in arrivo il 22 febbraio 2023.

Tuttavia, il gran lavoro effettuato nella ricerca, selezione e composizione dei vari frammenti di video per comporre una lunga ed esaustiva presentazione della lineup di PlayStation VR2 ha attirato l'attenzione anche dello stesso Yoshida, che l'ha voluto rilanciare attraverso Twitter.

Visto il rapporto tra la durata complessiva del video e la quantità di giochi che mostra, è ovvio che per ognuno di questi si tratti solo di pochi secondi, ma possono bastare intanto a dare un'idea di cosa siano questi 114 titoli e soprattutto della quantità e varietà di generi, situazioni di gioco ed esperienze diverse che sono previste arrivare su PlayStation VR2.

Per il resto, in attesa dell'uscita del nuovo visore Sony vi rimandiamo alla nostra ultima prova prima del lancio di PlayStation VR2, così come anche al provato di Horizon Call of the Mountain effettuato in corrispondenza.