Pikmin 4: una data d'uscita spunta presso un rivenditore

Pikmin 4 potrebbe avere una data d'uscita, anche se parliamo del listino di un rivenditore e, dunque, non è cosa da prendere per certa: tuttavia, in questo caso si parlerebbe del lancio fissato per il 26 maggio 2023, un periodo che potrebbe anche essere verosimile per l'esclusiva Nintendo Switch.

Pikmin 4 è stato confermato in via ufficiale durante il Nintendo Direct dello scorso settembre come un gioco previsto per il 2023, ma al momento non ha ancora una finestra di uscita più definita. Siamo abituati a veder comparire le data dei giochi Nintendo anche a distanze non eccessive dal loro rilascio, dunque un lancio per maggio non sarebbe eccessivamente sorprendente per il gioco in questione.

In ogni caso, prendiamo tutto come una semplice voce di corridoio, o meglio speculazioni, visto che in questi casi il dubbio fondato è che si possa trattare di una sorta di placeholder in attesa di una comunicazione ufficiale da parte di Nintendo. Il sito del rivenditore greco Game Explorers riporta dunque la data del 26 maggio 2023 per Pikmin 4, e possiamo comunque tenerla come candidata nel toto-date di uscita per il gioco in questione.

L'unico indizio che potrebbe far pensare a una data realistica è il fatto che si tratti di un venerdì, cosa che rientra nel pattern caratteristico dei giochi Nintendo che spesso escono in tale giorno della settimana, ma è un po' poco per potercisi affidare.

Sebbene il periodo possa essere buono per un titolo del genere, la relativa vicinanza all'uscita di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fissata per il 12 maggio, rende più difficile prenderla per buona.