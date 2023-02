Offerte eBay: Xbox Series S in sconto con il coupon di febbraio 2023

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per Xbox Series S, la console di Microsoft, tramite il coupon CASA23. Il prezzo attuale è 247.41€, invece di 299.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il codice sconto CASA23 è valido dal 23 gennaio al 19 febbraio 2023, precisamente fino alle 23:59. Lo sconto è del 10%, come detto, ma può essere applicato solo una spesa minima di 20€. Il codice può essere usato tre volte per ogni utente e a ogni utilizzo può applicare uno sconto di non oltre 100€. In totale, quindi, ogni account può ottenere un massimo di 300€ di sconto divisi su tre acquisti.

Il venditore è grandestore, con il 100% di feedback positivo. È anche categorizzato come venditore eBay Premium per velocità e affidabilità della spedizione. Il pagamento è possibile tramite PayPal, Visa, Mastercard, American Express e G Pay. La spedizione è gratuita.

Xbox Series S è la console "minore" di casa Microsoft. Non include il lettore ottico quindi non è possibile utilizzare i giochi in formato fisico: si può giocare solo in digitale, anche tramite Game Pass. Le prestazioni sono inferiori rispetto alla sorella "maggiore", Xbox Series X. La confezione include ovviamente anche il controller Xbox Series e tutti i cavi necessari, da quello dell'alimentazione a quello HDMI.

Xbox Series S

