Tekken 8, trailer del gameplay e della storia ai The Game Awards 2022

Tekken 8 è stato mostrato ai The Game Awards 2022 con un trailer focalizzato sul gameplay e la storia del nuovo, atteso capitolo della serie picchiaduro targata Bandai Namco, in arrivo nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Si pensava all'annuncio della data di uscita di Tekken 8 ai The Game Awards 2022, ma questa informazione in particolare per il momento non è stata ancora fornita. Ci sono tuttavia diversi dettagli riguardanti l'impianto narrativo del gioco.

Come da aspettative, è lo scontro padre / figlio fra Kazuma e Jin a tenere banco nel nuovo episodio: una lotta che potrebbe in qualche modo segnare il destino del mondo, visti gli straordinari poteri che i due personaggi possiedono e il loro sangue maledetto.

Per quanto riguarda il gameplay, nel video viene mostrato solo per alcuni istanti, ma tanto basta per offrire una carrellata di personaggi e mosse che appaiono davvero spettacolari e di grande impatto.