Tekken 8 sarà ai The Game Awards 2022, data di uscita e un nuovo trailer in arrivo?

Tekken 8 sarà tra i protagonisti dei The Game Awards 2022. La conferma arriva da un post su Twitter del proplayer, commentatore e streamer Aris "Aris" Bakhtanians, anche noto come AvoidingThePuddle.

Come possiamo vedere nella foto allegata al post, Aris ha ricevuto una maglietta promozionale di Tekken 8 da Bandai Namco e all'interno della confezione c'è un bigliettino che invita a seguire i The Game Awards sul canale Twitch ufficiale della manifestazione, confermando dunque la presenza del picchiaduro agli Oscar dei videogiochi.

Possiamo aspettarci dunque un nuovo trailer o un video gameplay di Tekken 8 e magari anche una data di uscita ufficiale, più o meno precisa. Come forse ricorderete pochi giorni fa è stata aperta la pagina ufficiale Steam del nuovo picchiaduro, con la dicitura "in arrivo" alla voce relativa al periodo di pubblicazione, segno che forse qualcosa in proposito potrebbe smuoversi nei prossimi giorni.

Per il momento sappiamo per certo che Tekken 8 non uscirà prima del 1 aprile 2023, basandoci sulle informazioni condivise da Bandai Namco durante il suo ultimo report finanziario per gli azionisti.

Vi ricordiamo che i The Game Awards 2022 andranno in onda alle 01:30 italiane di venerdì 8 dicembre. Per l'occasione salirà sul palco anche il producer Naoki Yoshida per una presentazione "molto speciale" relativa a Final Fantasy 16.