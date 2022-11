Tekken 8 è comparso su Steam con pagina ufficiale: è "in arrivo"

Tekken 8 è stato annunciato da Bandai Namco con un primo trailer "in-engine" ma non sono state diffuse molte informazioni sull'uscita, dunque risulta piuttosto strano vederlo comparire all'improvviso su Steam con una sua pagina ufficiale.

Potete dunque trovare Tekken 8 su Steam a questo indirizzo, con tanto di immagini e qualche informazione a corredo.

Tekken 8, un'immagine dal primo trailer

Gli screenshot, a quanto pare, sono tutti fotogrammi tratti dal trailer di presentazione andato in scena durante lo State of Play dello scorso settembre, dunque di fatto non rappresentano nulla di nuovo, anche se consentono di ammirare più nel dettaglio la nuova grafica.

Tekken 8, come abbiamo visto, è progettato su Unreal Engine 5 ed è solo next gen, ovvero uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S ma non sulle console più vecchie, rappresentando dunque un vero e proprio passo avanti evolutivo per la serie, dal punto di vista tecnologico.

Forse le uniche informazioni nuove che possiamo trarre dalla pagina Steam di Tekken 8 è il fatto che avrà la lingua italiana per quanto riguarda interfaccia e sottotitoli, mentre i dialoghi saranno comunque in inglese. Per il resto, possiamo notare che come data d'uscita c'è scritto "in arrivo", ma si tratta di una dicitura standard per i giochi che non hanno ancora una data fissata. Tuttavia, l'apertura della pagina su Steam può far pensare a una presentazione vicina, con ulteriori informazioni in arrivo.