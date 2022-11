Street Fighter 6 su Steam, pagina attiva e nuovi dettagli per il picchiaduro Capcom

Street Fighter 6 è comparso su Steam con la pagina ufficiale del gioco, che include nuovi dettagli sul picchiaduro targato Capcom che farà il proprio debutto nel corso del 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Ricorderete senz'altro che abbiamo provato la closed beta di Street Fighter 6 lo scorso ottobre, rimanendo colpiti positivamente dal sistema di combattimento, dallo stile grafico e, in generale, dalle novità introdotte per questo nuovo capitolo della celebre serie.

"Ecco che arriva la nuova sfida targata Capcom! Street Fighter 6 uscirà in tutto il mondo nel 2023 ed è una vera evoluzione della serie", recita la sinossi ufficiale del gioco riportata nella pagina Steam.

"Realizzato con il sistema RE ENGINE esclusivo di Capcom, l'esperienza di Street Fighter 6 si sviluppa su tre modalità di gioco diverse, ossia World Tour, Fighting Ground e Battle Hub."

"Il gioco include la funzione innovativa della telecronaca in tempo reale, un nuovissimo sistema del Drive per farti scatenare la tua creatività in battaglia e la presentazione del sistema di comandi Moderno per giocatori di ogni livello!"