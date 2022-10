Street Fighter 6, abbiamo provato a fondo la closed beta dell'attesissimo picchiaduro Capcom

La risposta non si è fatta attendere e negli ultimi mesi si è manifestata tra noi attraverso una serie d'interessanti video di gameplay di Street Fighter 6, capaci di catturare l'attenzione di qualunque amante del genere in pochi minuti. Le caratteristiche necessarie per un grande ritorno sembravano già tutte lì, apparentemente confermate da una manciata di prove dirette per pochi fortunati. Mai però fino a ora avevamo avuto modo di passare varie ore in tranquillità con l'ultimo pargolo di Capcom, e men che meno di testare tutte le sue meccaniche in una comoda modalità allenamento. Quando è arrivato il momento della closed beta di Street Fighter 6 , dunque, ci siamo tuffati con un carpiato sull'occasione, desiderosi di capire se questo potesse essere davvero uno dei migliori picchiaduro di sempre. La risposta? Le basi di Street Fighter 6 sono così granitiche, che Capcom dovrebbe fare qualcosa di realmente atroce (e altamente improbabile) per mancare il centro perfetto stavolta.

Ora, per quanto Ono abbia nel suo storico vari titoli prestigiosi - e resti un personaggio a dir poco carismatico - chiunque abbia osservato da vicino il suo operato negli ultimi anni non può non averne notato i limiti, forse dettati da idee ormai troppo vecchie per una azienda dalle energie completamente rinnovate.

L'odierna Capcom sbaglia davvero di rado, ma non è il caso di dimenticarsi che l'attuale serie di successi della casa giapponese deriva da trasformazioni interne enormi, una riorganizzazione praticamente obbligata per superare il cosiddetto "periodo buio" che la vide affidare a team esterni molte IP importanti (con risultati a volte tragici) e abbracciare forme di monetizzazione davvero sconsiderate. Quasi un paradosso, peraltro, che tra tutte le sezioni una delle ultime a venir rivoluzionata sia stata quella dei picchiaduro, fino a non molti anni fa ancora guidata da quel bel faccione di Yoshinori Ono.

L'evoluzione di un roster

Le nuove meccaniche di Street Fighter 6 sono sicuramente un nucleo importante del perché la nuova creatura di Capcom funzioni così bene, ma vorremmo iniziare concentrandoci sul roster, dato che già quello è riuscito a sorprenderci, pur offrendo al momento solo otto combattenti utilizzabili. Questo nuovo capitolo della serie sembra infatti voler dare ai fan versioni quasi "ideali" dei vari personaggi: combattenti capaci di mantenere tutte le "basi" che li hanno resi iconici negli anni, ma anche una serie di nuovi trucchi e mosse andate perdute nel tempo che ne ampliano alla grande l'utilizzo. Per farvi un esempio lampante prendiamo i classici "shoto" Ryu e Ken, dato che di rado li abbiamo visti così diversificati in un gioco della serie, nonostante entrambi abbiano un feeling inconfondibile. Ryu, ad esempio, resta vicino alle sue incarnazioni passate, ma oltre ad aver recuperato mosse molto interessanti (come il calcio a spinta che lancia a muro) molta della sua strategia si basa sulla carica "denjin", che gli permette di eseguire combinazioni normalmente impossibili con le special normali e di lanciare hadoken potenziati a velocità estreme. Ken dalla sua ha invece dei rekka coi calci - serie di mosse speciali che variano in base agli input e sono a tutti gli effetti delle mini combinazioni regolabili - e mantiene lo "scatto attivabile" di Street Fighter V, con tanto di mosse modificate se usate durante l'attivazione della corsa.

Persino new entry come Jamie e Kimberly prendono a piene mani dalla storia della saga, con la seconda in particolare che altro non è che una versione straordinariamente più variegata del Guy di Street Fighter IV. Il bello è che quanto descritto sopra non è che la punta dell'iceberg, dato che questa pletora di mosse esplode davvero solo quando unita alle meccaniche accennate a inizio paragrafo, per un quantitativo di opzioni di approccio al combattimento in tutta sincerità stellare (soprattutto se comparato a quanto visto nel quinto capitolo).

Street Fighter 6: l'editor del proprio avatar è ricchissimo di opzioni, e ci abbiamo passato più tempo del previsto.

Praticamente ogni match, infatti, ruota attorno all'uso oculato della Drive Gauge, una barra che si ricarica nel tempo e viene utilizzata per ogni manovra. Abbiamo già descritto queste meccaniche in passato, ma per farla breve, la barra permette di eseguire attacchi caricati stordenti e in grado di assorbire colpi chiamati Drive Impact (che stordiscono automaticamente un avversario all'angolo anche se questo è in parata), una parry mantenibile che se usata con tempismo perfetto sui colpi offre grossi vantaggi, un counter in parata per recuperare distanza, e infine il Drive Rush, uno scatto che cancella l'animazione di un colpo e sposta rapidamente in avanti il giocatore.

Tutte le manovre sopra descritte sono già utilissime, e persino a livelli medio bassi le partite si trasformano rapidamente in una danza di Drive Impact e parry per limitare l'utilizzo dei proiettili, davvero piacevole da vedere. Non bastasse, regolarsi nell'uso della Drive Gauge è davvero importantissimo, perché se la si consuma si entra in uno stato di affaticamento molto vulnerabile, dove si inizia a subire danno in parata dalle special (normalmente questo chip damage verrebbe assorbito dalla barra), e diventa davvero difficile difendersi in assenza di parry e Impact. Eppure, nonostante l'importanza di ogni meccanica sopra descritta, il protagonista delle partite di alto livello sembra essere proprio il Drive Rush, perché i suoi utilizzi sono molto più creativi di quanto ci aspettassimo inizialmente...