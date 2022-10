Lycoris Recoil, il cosplay di Chisato di makkie_asho piacerebbe a Hideo Kojima

Vediamo questo cosplay di Chisato realizzato dalla cosplayer makkie_asho, che celebra la protagonista della serie Lycoris Recoil. Stiamo parlando di quella che attualmente sembra essere la serie anime preferita da Hideo Kojima.

Almeno questo è ciò che si è capito dalla sua scelta di accogliere Phil Spencer, il capo di Xbox, con una maglietta a tema.

Come potete vedere, la cosplayer ha riprodotto fedelmente il costume di Chisato, riprendendone le forme e i colori. Anche i capelli sono in linea con quelli del personaggio. Come tocco finale, la nostra ha cercato di rendere anche l'allegria che permea il personaggio, nonostante il suo passato difficile.

Lycoris Recoil racconta le vicende di Chisato e Sakina, due Lycoris, ossia delle orfane addestrate a eliminare i criminali, che si trovano loro malgrado alle prese con una minaccia enorme per il Giappone e per il mondo.