Phil Spencer ha fatto visita a Hideo Kojima durante il suo tour giapponese per il TGS 2022

Una delle tappe di Phil Spencer durante la sua visita in Giappone per il Tokyo Games Show 2022 è stata Kojima Productions, lo studio di sviluppo fondato e guidato da Hideo Kojima, uno degli autori più apprezzati del mondo dei videogiochi. L'evento è stato immortalato in alcune foto, poi pubblicate online da Kojima stesso, che ha accolto il dirigente di Xbox con una maglietta dell'anime Lycoris Recoil, come sottolineato da una delle foto che la mostra in bella vista.

Come potete vedere si tratta di foto di rito, due con i soli Spencer e Kojima, una con la già citata maglietta e un'altra con alcuni esponenti del team di sviluppo. La visita è ovviamente collegata al gioco basato sul cloud che Kojima Productions sta sviluppando in esclusiva per Xbox e di cui non si sa ancora praticamente niente.

Comunque sia le foto hanno avuto il loro effetto, visto che molti fan di Xbox si sono mostrati entusiasti guardandole. Naturalmente è subito partita la corsa alla ricerca di dettagli rivelatori nelle foto, anche se per ora non è stato trovato niente. Non mancano anche ipotesi come quella dell'acquisizione, anche se sono mere speculazioni senza alcun appiglio reale.

Per il resto che dire? Andate a guardare Lycoris Recoil, che è un anime davvero ben fatto.