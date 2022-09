Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma di sunniestreams è una rivelazione divina

Bunny Bulma, dalla serie Dragon Ball, continua a colpire l'immaginazione collettiva e ad appassionare, come dimostra questo cosplay di sunniestreams che sembra una rivelazione divina. Sarà per la luce? Per le orecchie da coniglia? Per la posa che mette in risalto il codino?

Come scriveva il poeta, ora che sei venuta, che con passo di danza sei entrata nella mia vita, quasi folata in una stanza chiusa, a festeggiarti, bene tanto atteso, le parole mi mancano e la voce e tacerti vicino già mi basta. In effetti cosa dire di fronte a un simile e sublime spettacolo dell'arte sartoriale?

Certo, il costume è sempre quello: una fascia per la testa con orecchie da coniglio, un collare bianco con cravattino rosso, un body nero con una coda di coniglio di cotone bianco, un paio di collant blu e un paio di polsini della camicia bianca. In effetti come si può migliorare la perfezione?

Come già riportato, l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, aveva già usato questo costume in un'altra sua opera, ossia nel Dr. Slump e Arale, dove lo aveva fatto indossare a una cameriera. Da ricordare anche il fatto che il costume da Bunny Bulma appaia in diversi videogiochi, come ad esempio Dragon Ball: Advanced Adventure, Dragon Ball: Origins, Dragon Ball Z: Budokai 2, Dragon Ball Z: Dokkan Battle e Dragon Ball Legends.