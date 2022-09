Nintendo Switch: tutti i giochi in arrivo tra 2022 e 2023 insieme in un'immagine

Nintendo ha pubblicato una pratica immagine riassuntiva che raggruppa tutti insieme i giochi annunciati in arrivo su Nintendo Switch tra il 2022 e il 2023, almeno per quanto riguarda quelli annunciati nel corso dell'ultimo Nintendo Direct.

Il Nintendo Direct di settembre 2022 è stato effettivamente molto ricco di giochi e questa infografica lo dimostra, contenendo la bellezza di 48 giochi.

Nintendo Switch: tutti i giochi annunciati al Direct di settembre

Tutti questi dovrebbero uscire sul mercato tra la fine del 2022 e il 2023, anche se molti non hanno ancora una data d'uscita precisa, dunque la questione resta ancora piuttosto aperta.

È comunque chiaro come anche il prossimo periodo di Nintendo Switch sia particolarmente roseo: la console Nintendo non ha mai sofferto di particolari periodo di scarsità di giochi e anche adesso, a distanza di cinque anni dal lancio, continua a mantenere un ritmo veramente impressionante.

Bisogna peraltro notare come all'interno ci siano giochi di spessore assoluto, tra i più attesi in tutta la scena videoludica, come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4, Fire Emblem Engage e Bayonetta 3, tanto per citarne alcuni, ma sono veramente tanti i titoli interessanti presenti nell'elenco. A questo proposito, ricordiamo tutte le novità e i giochi del Nintendo Direct del 13 settembre 2022 nel riepilogo che abbiamo pubblicato poco dopo la trasmissione.