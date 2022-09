Return to Monkey Island, un video gameplay esteso per la nuova avventura grafica

Return to Monkey Island torna a farsi vedere, questa volta con un video gameplay in versione estesa che è stato pubblicato in esclusiva da IGN, visibile qui sopra e in lingua inglese.

Siamo ormai incredibilmente vicini all'uscita di Return to Monkey Island, fissata per il 19 settembre 2022 e dunque all'inizio della settimana prossima, su PC e Nintendo Switch, da lunedì potremo finalmente provare con mano questo attesissimo seguito da parte degli stessi autori degli originali capitoli: Ron Gilbert e Dave Grossman.

Il video potrebbe rappresentare spoiler, anche se si tratta delle fasi iniziali del gioco, dunque non c'è nulla di particolarmente compromettente in termini di storia ed eventuali colpi di scena. Vi vediamo soprattutto Guybrush Threepwood all'interno di alcune ambientazioni della celebre Melee Island, un dialogo con Wally il Cartografo, un tour nella prigione dove è detenuto anche Stan e poco altro, ma tanto basta a farci entrare subito nella giusta atmosfera.

Return to Monkey Island è in arrivo il 19 settembre e per conoscerlo meglio vi rimandiamo all'intervista a Ron Gilbert, Dave Grossman e Rex Crowle, gli autori del gioco.