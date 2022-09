Prodeus: data d'uscita annunciata e vicina su PC e console, Xbox Game Pass al day one

Prodeus ha infine una data d'uscita su PC e console ed è decisamente vicina, trattandosi del 23 settembre 2022: nella medesima data, il gioco verrà lanciato anche direttamente all'interno di Xbox Game Pass, hanno annunciato Humble Games e Bounding Box Software.

Il gioco è un interessante sparatutto in prima persona che richiama volutamente lo stile più classico del genere, prendendo spunti da Doom, Quake e titoli del genere ma reinterpretandoli in chiave moderna. Prodeus prende effettivamente lo stile grafico degli FPS anni 90 e lo traspone in grafica 3D, attraverso una tecnica alquanto raffinata, che consente una commistione perfetta tra due stili grafici apparentemente poco conciliabili.

Di fatto, quello che viene fuori è uno sparatutto con la grafica che ci si aspetterebbe da un gioco degli anni 90 ma in un contesto 3D da gioco moderno, con un effetto veramente molto particolare e di grande impatto. Al di là delle meraviglie tecnologiche, Prodeus punta comunque molto sul gameplay, che si presenta veloce, dinamico e impegnativo come quello dei bei vecchi tempi.

All'interno troviamo una Campagna costruita da veterani dell'industria degli FPS, con la possibilità di giocare anche in multiplayer cooperativo e competitivo, oltre a un editor di livelli totalmente integrato nel gioco, che consente di creare e condividere nuove esperienze direttamente da parte della community (caratteristica presente solo su PC, al momento).

Da quanto è possibile vedere anche nel nuovo trailer, che mostra Prodeus nella versione 1.0, si direbbe essere una sorta di "Boomer Shooter" per antonomasia, secondo il neologismo coniato per identificare questo tipo di progetti. L'uscita è dunque fissata per il 23 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con lancio contemporaneo nel catalogo di Xbox Game Pass.